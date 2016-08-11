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لمحة -المؤشر السعودي ينهي الأسبوع على تراجع

Thu Aug 11, 2016 12:42pm GMT
 
[-] نص [+]

1227 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.5 بالمئة عند 6325.6 نقطة.

* الرياض المالية تتوقع تعرض المؤشر لموجة تصحيح وأن يواجه مستوى مقاومة عند 6500 نقطة في حال ارتفاعه.

* أسهم سافكو تغلق مرتفعة 0.8 بالمئة وصافولا 0.6 بالمئة وساب 0.8 بالمئة وسبكيم 1.2 بالمئة وكيان 0.7 بالمئة.

* أسهم الراجحي تغلق منخفضة 0.9 بالمئة وجبل عمر 1.2 بالمئة والسعودي الفرنسي 1.4 بالمئة وجرير 2.01 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
 