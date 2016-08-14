لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا
0708 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.9 بالمئة إلى 6383.3 نقطة.
* مؤشر البتروكيماويات يقفز 1.5 بالمئة.
* معنويات المتعاملين ارتفعت بعد صعود أسعار النفط.
* أسعار النفط صعدت حوالي 2 بالمئة يوم الجمعة مسجلة أكبر زيادة اسبوعية منذ أبريل نيسان بعد تعليقات لوزير الطاقة السعودي بشأن تدخل محتمل من منتجي النفط للمساعدة في استقرار السوق.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية تعطي إشارات للبيع ما يشير إلى احتمال استمرار موجة التصحيح.
* أسهم سابك تقفز 1.5 بالمئة والراجحي 0.9 بالمئة وجبل عمر 1.6 بالمئة وصافولا والسعودي الفرنسي 1.7 بالمئة.
* أسهم الرياض للتعمير تتراجع 2.6 بالمئة واسمنت الجنوبية 0.3 بالمئة والخضري 0.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير هالة قنديل)
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