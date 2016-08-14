Sun 25 Dec 2016 | 2:03 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا

Sun Aug 14, 2016 7:21am GMT
 
[-] نص [+]

0708 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.9 بالمئة إلى 6383.3 نقطة.

* مؤشر البتروكيماويات يقفز 1.5 بالمئة.

* معنويات المتعاملين ارتفعت بعد صعود أسعار النفط.

* أسعار النفط صعدت حوالي 2 بالمئة يوم الجمعة مسجلة أكبر زيادة اسبوعية منذ أبريل نيسان بعد تعليقات لوزير الطاقة السعودي بشأن تدخل محتمل من منتجي النفط للمساعدة في استقرار السوق.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية تعطي إشارات للبيع ما يشير إلى احتمال استمرار موجة التصحيح.

* أسهم سابك تقفز 1.5 بالمئة والراجحي 0.9 بالمئة وجبل عمر 1.6 بالمئة وصافولا والسعودي الفرنسي 1.7 بالمئة.

* أسهم الرياض للتعمير تتراجع 2.6 بالمئة واسمنت الجنوبية 0.3 بالمئة والخضري 0.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير هالة قنديل)
 