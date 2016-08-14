لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا

* أسعار النفط صعدت حوالي 2 بالمئة يوم الجمعة مسجلة أكبر زيادة اسبوعية منذ أبريل نيسان بعد تعليقات لوزير الطاقة السعودي بشأن تدخل محتمل من منتجي النفط للمساعدة في استقرار السوق.