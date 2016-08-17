لمحة-تراجعات حادة للأسهم السعودية وسط هبوط أسعار النفط

* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 1.7 بالمئة عند 6220.3 نقطة مع هبوط أسعار النفط العالمية.

* تراجعت أسعار عقود النفط من أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع اليوم الأربعاء مع تشكك المحللين في نتيجة ناجحة لمحادثات للمنتجين لكبح تخمة الامدادات.