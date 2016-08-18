لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا
0754 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.3 بالمئة إلى 6200.3 نقطة.
* الرياض المالية تقول تراجعات السوق ترجع إلى نزول أسعار النفط والتوترات السياسية في المنطقة.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية تواصل التراجع وتعطي إشارات للبيع بما يعزز النظرة السلبية.
* أسهم جبل عمر تنخفض 1.2 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة ومعادن 1.1 بالمئة وجرير 1.4 بالمئة وصافولا 0.9 بالمئة.
* أسهم سابك والأسمنت السعودية ترتفع 0.9 بالمئة وسافكو 1.6 بالمئة وسامبا 0.8 بالمئة والأهلي التجاري 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.