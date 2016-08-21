المؤشر السعودي يرتفع صباحا
0726 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.32 بالمئة إلى 6247.04 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن المستثمرين يستغلون بعض فرص الشراء مع تدني أسعار الأسهم.
* الرياض المالية تقول المؤشر قد يشهد بعض التحسن لكن الاتجاه العام لا يزال ضعيفا.
* أسهم سابك ترتفع 1.5 بالمئة والراجحي 0.9 بالمئة وجبل عمر 0.8 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 2.2 بالمئة وسبكيم 1.9 بالمئة.
* أسهم موبايلي تنخفض 1.3 بالمئة وساب ودار الأركان 0.8 بالمئة والأهلي التجاري 0.3 بالمئة والمراعي 0.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير هالة قنديل)
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