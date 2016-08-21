المؤشر السعودي عند أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر
1205 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.23 بالمئة عند 6212.5 نقطة.
* المؤشر يسجل أدنى مستوى منذ الخامس من ابريل نيسان.
* الرياض المالية تقول النظرة العامة للسوق سلبية.
* قيم التداول مازالت متدنية وبلغت بنهاية اليوم 2.3 مليار ريال.
* أسهم الراجحي تنخفض 0.4 بالمئة والمراعي 1.8 بالمئة ومعادن 1.7 بالمئة والاتصالات السعودية 0.9 بالمئة ودار الأركان 2.5 بالمئة.
* أسهم جبل عمر تغلق مرتفعة 1.6 بالمئة وسابك وينساب 0.9 بالمئة والكهرباء 0.8 بالمئة والطيار 1.7 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
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