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المؤشر السعوي عند أدنى مستوى في 20 أسبوعا

Mon Aug 22, 2016 7:45am GMT
 
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0738 جمت -

* المؤشر السعوي ينخفض 1.3 بالمئة إلى 6131 نقطة.

* المؤشر عند أدنى مستوى في 20 أسبوعا وتحديدا منذ الثالث من ابريل نيسان.

* الرياض المالية تقول المؤشر يمر بمرحلة من الاتجاه العرضي.

* 147 سهما متراجعا صباحا بين 163 سهما جرى التداول عليها وصعود خمسة أسهم فقط واستقرار 11 آخرين.

* أسهم الراجحي تنخفض 2.2 بالمئة وجبل عمر اثنين بالمئة والأهلي التجاري 1.9 بالمئة ومعادن 2.01 بالمئة وموبايلي 2.8 بالمئة.

* الأسهم الخمسة المرتفعة جميعها لشركات صغيرة ومتوسطة يغلب عليها المضاربة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 