المؤشر السعودي يغلق عند أدنى مستوى في 6 أشهر
1246 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 1.7 بالمئة عند 6109.8 نقطة.
* المؤشر يسجل أدنى مستوى في نحو 6 أشهر وتحديدا منذ 28 فبراير شباط.
* الرياض المالية تقول المؤشر يسير في اتجاه عرضي.
* أربعة أسهم فقط مرتفعة بنهاية التعاملات ونزول 160 سهما بين 169 سهما جرى تداولها خلال الجلسة.
* صعود سهمي الكهرباء وسافكو 1.3 بالمئة و0.4 بالمئة على الترتيب.
* أسهم جبل عمر تنخفض 2.8 بالمئة والراجحي 1.3 بالمئة ومعادن 3.7 بالمئة والأهلي التجاري 1.6 بالمئة وسامبا 2.14 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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