Sun 25 Dec 2016 | 2:02 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

المؤشر السعودي يغلق عند أدنى مستوى في 6 أشهر

Mon Aug 22, 2016 1:07pm GMT
 
[-] نص [+]

1246 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 1.7 بالمئة عند 6109.8 نقطة.

* المؤشر يسجل أدنى مستوى في نحو 6 أشهر وتحديدا منذ 28 فبراير شباط.

* الرياض المالية تقول المؤشر يسير في اتجاه عرضي.

* أربعة أسهم فقط مرتفعة بنهاية التعاملات ونزول 160 سهما بين 169 سهما جرى تداولها خلال الجلسة.

* صعود سهمي الكهرباء وسافكو 1.3 بالمئة و0.4 بالمئة على الترتيب.

* أسهم جبل عمر تنخفض 2.8 بالمئة والراجحي 1.3 بالمئة ومعادن 3.7 بالمئة والأهلي التجاري 1.6 بالمئة وسامبا 2.14 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 