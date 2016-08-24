لمحة -المؤشر السعودي يغلق منخفضا 1.12% عند 6028 نقطة ومؤشر البنوك يخسر 1.1%

* قيم التداول لا تزال منخفضة وبلغت بنهاية اليوم 2.96 مليار ريال.

* الرياض المالية تقول إن المؤشر قد يهبط إلى 5700 نقطة إذا فشل في الحفاظ على مستوياته فوق 6000 نقطة.