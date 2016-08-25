لمحة-بورصة السعودية تهبط صباحا مع تراجع أسعار النفط

* هبطت أسعار النفط أمس وأغلق الخام الامريكي على خسائر حوالي 3 بالمئة بعد زيادة كبيرة غير متوقعة في مخزونات الخام في أكبر مستهلك للنفط في العالم جددت المخاوف بشأن وفرة المعروض.