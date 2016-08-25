بورصة السعودية تتراجع مع استمرار نزول أسعار النفط العالمية
1205 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.85% عند 5976.9 نقطة.
* أسهم سابك تهبط 1.2% وينساب 0.68% وسبكيم 1.2% وبترورابغ 2.3% ومصرف الرياض 0.5% والراجحي 2.3% واستقرار سامبا وكيان.
* هبطت أسعار النفط اليوم الخميس مع تركيز السوق على الوفرة في المعروض من الخام وتلاشي الآمال بتثبيت الإنتاج.
* وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 15 سنتا إلى 48.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 0830 بتوقيت جرينتش بعدما أغلق أمس الأربعاء على هبوط نسبته 1.8 بالمئة. ولم يسجل الخام الأمريكي الخفيف تغيرا يذكر عند 46.77 دولار للبرميل بعدما هبط 2.8 بالمئة أمس الأربعاء.
* أسهم صافولا تنزل 1.2% وزين 1.5% وموبايلي 0.45% والمملكة القابضة 0.45% وارتفاع معادن 2.8% وحلواني اخوان 1.5% والمراعي 0.96% . (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
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