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لمحة-بورصة السعودية تصعد صباحا

Sun Aug 28, 2016 7:36am GMT
 
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0728 جمت -

* المؤشر السعودي يحول خسائره في بداية الجلسة إلى ارتفاع بنسبة 0.39% إلى 5999.9 نقطة.

* أنهت أسعار النفط الاسبوع الماضي منخفضة أكثر من 2 بالمئة بعد تعليقات لوزير الطاقة السعودي خالد الفالح خففت التوقعات بأن أكبر منتجي الخام في العالم قد يتفقون على تخفيضات انتاجية اثناء اجتماع الشهر القادم.

* تراجعت أسهم سابك 1.5% وساب 0.3% بينما كسبت أسهم بترورابغ 1.4% وكيان 0.76% وسبكيم 0.4% وسامبا 1.4% والراجحي 0.9%.

* أسهم المراعي تنزل 0.47% وصافولا تصعد 0.3% وحلواني اخوان 3.2% وزين 1.5% وموبايلي 0.45% والمملكة القابضة 0.46% ومعادن 0.6%. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
 