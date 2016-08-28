لمحة-بورصة السعودية تصعد صباحا

* المؤشر السعودي يحول خسائره في بداية الجلسة إلى ارتفاع بنسبة 0.39% إلى 5999.9 نقطة.

* أنهت أسعار النفط الاسبوع الماضي منخفضة أكثر من 2 بالمئة بعد تعليقات لوزير الطاقة السعودي خالد الفالح خففت التوقعات بأن أكبر منتجي الخام في العالم قد يتفقون على تخفيضات انتاجية اثناء اجتماع الشهر القادم.