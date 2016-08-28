لمحة-ارتفاع قوي للأسهم السعودية عند الإغلاق
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* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 1.58% عند 6071.4 نقطة متعافيا من خسائر الاسبوع الماضي عندما هبط عن مستوى ستة آلاف نقطة وأغلق على أدنى مستوى في ستة أشهر.
* سهم شركة المقاولات السعودية أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري يغلق على 8.6% إلى 10.75 ريال.
* الخضري تقول إنها حصلت على تسهيلات بنكية بنظام التمويل الإسلامي لتجديد تسهيلات قائمة مع مجموعة سامبا المالية بقيمة 132 مليون ريال (35.2 مليون دولار).
* أسهم سبكيم تصعد 4.5% وينساب 0.23% وكيان 0.76% وبترورابغ وبنك الرياض والراجحي 1.9% وسامبا 1.1% .
* سهم سابك يتراجع 0.3%.
* أسهم صافولا وموبايلي والمملكة القابضة ترتفع 0.9% والمراعي 0.5% وحلواني اخوان 2.6% وزين 1.5%. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
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