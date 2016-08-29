المؤشر السعودي يتراجع صباحا
0757 جمت -
* المؤشر السعودي يعاود النزول ويتراجع 0.2 بالمئة صباحا إلى 6060.6 نقطة.
* المؤشر ارتفع أمس بعد نزول خمس جلسات متتالية.
* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تعطي إشارات ضعيفة للشراء.
* نزول أسعار النفط وانخفاض قيم التداول أهم العوامل المؤثرة في على معنويات المتعاملين.
* أسهم المراعي وجرير تنخفض 1.9 بالمئة والأهلي التجاري والاتصالات السعودية وبنك الرياض 0.9 بالمئة.
* أسهم الراجحي ترتفع 0.5 بالمئة وسافكو 1.9 بالمئة وسامبا 1.1 بالمئة وسابك ومعادن 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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