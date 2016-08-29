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المؤشر السعودي يتراجع صباحا

Mon Aug 29, 2016 8:12am GMT
 
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0757 جمت -

* المؤشر السعودي يعاود النزول ويتراجع 0.2 بالمئة صباحا إلى 6060.6 نقطة.

* المؤشر ارتفع أمس بعد نزول خمس جلسات متتالية.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تعطي إشارات ضعيفة للشراء.

* نزول أسعار النفط وانخفاض قيم التداول أهم العوامل المؤثرة في على معنويات المتعاملين.

* أسهم المراعي وجرير تنخفض 1.9 بالمئة والأهلي التجاري والاتصالات السعودية وبنك الرياض 0.9 بالمئة.

* أسهم الراجحي ترتفع 0.5 بالمئة وسافكو 1.9 بالمئة وسامبا 1.1 بالمئة وسابك ومعادن 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 