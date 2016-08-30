لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا
0732 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.2 بالمئة عند 6076.2 نقطة.
* الرياض المالية تقول الاهتمام بالسوق لا يزال ضعيفا في ظل انخفاض أسعار النفط.
* الرياض المالية تقول قيم التداول المتدنية لا تزال تضغط على السوق والقلق مستمر بشأن محافظة المؤشر على مستواه الحالي.
* أسهم جبل عمر ترتفع 2.1 بالمئة والراجحي ومعادن ومكة للتعمير 0.9 بالمئة والبحري 0.6 بالمئة.
* أسهم سافكو تنخفض 0.8 بالمئة والاتصالات السعودية والإنماء 0.4 بالمئة وبنك الرياض 0.5 بالمئة وساب 0.6 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
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