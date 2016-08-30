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لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا

Tue Aug 30, 2016 7:49am GMT
 
[-] نص [+]

0732 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.2 بالمئة عند 6076.2 نقطة.

* الرياض المالية تقول الاهتمام بالسوق لا يزال ضعيفا في ظل انخفاض أسعار النفط.

* الرياض المالية تقول قيم التداول المتدنية لا تزال تضغط على السوق والقلق مستمر بشأن محافظة المؤشر على مستواه الحالي.

* أسهم جبل عمر ترتفع 2.1 بالمئة والراجحي ومعادن ومكة للتعمير 0.9 بالمئة والبحري 0.6 بالمئة.

* أسهم سافكو تنخفض 0.8 بالمئة والاتصالات السعودية والإنماء 0.4 بالمئة وبنك الرياض 0.5 بالمئة وساب 0.6 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
 