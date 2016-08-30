لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.45 بالمئة عند 6098.5 نقطة.

* قيم التداول بلغت 2.4 مليار ريال بنهاية اليوم.

* الرياض المالية تقول هناك قلق بشأن محافظة المؤشر على مستواه الحالي في ظل ضعف قيم التداول ومعنويات المتعاملين.