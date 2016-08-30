بنك البلاد السعودي يسعر إصدار صكوك بقيمة ملياري ريال

دبي 30 أغسطس آب (رويترز) - قال بنك البلاد السعودي في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء إنه حدد العائد على إصدار صكوك ثانوية بقيمة ملياري ريال (533 مليون دولار) عند 200 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك السعودية (سايبور) لأجل ثلاثة أشهر.

وتصل فترة استحقاق الإصدار إلى عشر سنوات "مع أحقية البنك في إعادة شراء (استدعاء) هذه الصكوك بعد مضي خمس سنوات" بحسب البيان. وجرى إصدار الصكوك في طرح خاص.

وقال بنك البلاد أحد أصغر المصارف في المملكة العربية السعودية إن هذا الإصدار يهدف إلى "تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك وفقا لمتطلبات بازل 3."