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المؤشر السعودي يغلق منخفضا

Wed Aug 31, 2016 12:48pm GMT
 
[-] نص [+]

1233 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.8% عند 6079.5 نقطة.

* قيم التداول لا تزال متدنية للغاية وبلغت بنهاية اليوم 2.3 مليار ريال.

* استمرار نزول أسعار النفط وضعف قيم التداول يلقيان بظلالهما على المؤشر ويضعفان اهتمام المتعاملين بالسوق.

* أسهم جبل عمر تنخفض 1.6 بالمئة وسابك 0.9 بالمئة والسعودية للكهرباء 2.5 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة والبحري 3.02 بالمئة.

* أسهم الاتصالات السعودية ترتفع 1.7 بالمئة وسامبا 1.1 بالمئة والعربي الوطني 2.1 بالمئة وساب 1.4 بالمئة ومكة للتعمير 0.9 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
 