لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا
0802 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.98 بالمئة إلى 6020 نقطة.
* الرياض المالية تقول الانتعاش القصير المدى الذي شهده المؤشر في الآونة الأخيرة شارف على الانتهاء.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية دخلت مناطق المبالغة في الشراء.
* 156 سهما متراجعا صباحا بين 169 سهما جرى تداولها وصعود ستة أسهم فقط واستقرار سبعة أسهم أخرى.
* صعود أسهم الراجحي 0.9 بالمئة والكهرباء وهرفي 0.3 بالمئة.
* تراجع أسهم صافولا 2.4 بالمئة ودار الأركان 5.3 بالمئة والاتصالات السعودية 1.3 بالمئة وموبايلي 2.5 بالمئة وينساب 2.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.