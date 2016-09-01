لمحة-المؤشر السعودي ينهي الأسبوع منخفضا
1220 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.95 بالمئة عند 6021.8 نقطة.
* قيم التداول بلغت 2.7 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* الرياض المالية تقول الانتعاش القصير المدى الذي شهده المؤشر في الآونة الأخيرة شارف على الانتهاء.
* نزول 151 سهما بين 169 سهما جرى التداول عليها وصعود عشرة أسهم فقط واستقرار ثمانية آخرين دون تغيير.
* أسهم دار الأركان تنخفض 5.3 بالمئة وسابك 0.6 بالمئة وجبل عمر 0.8 وموبايلي اثنين بالمئة والمراعي 1.4 بالمئة.
* أسهم ساب تغلق مرتفعة 1.7 بالمئة ومكة للتعمير 0.9 بالمئة وبنك البلاد 1.3 بالمئة والسعودي الفرنسي 0.2 بالمئة وطيبة القابضة 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
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