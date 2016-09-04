لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا

* صعود 120 سهما بين 151 سهما جرى التداول عليها وتراجع 14 سهما واستقرار 17 آخرين.

* الرياض المالية تقول الارتفاع الذي شهده المؤشر مؤخرا قد انتهى.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية تعطي إشارات للبيع ومن المحتمل أن يشهد المؤشر مزيدا من التصحيح على المدى القصير.