Sun 25 Dec 2016 | 2:00 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا

Sun Sep 4, 2016 7:23am GMT
 
[-] نص [+]

0718 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.5 بالمئة صباحا إلى 6052.8 نقطة.

* صعود 120 سهما بين 151 سهما جرى التداول عليها وتراجع 14 سهما واستقرار 17 آخرين.

* الرياض المالية تقول الارتفاع الذي شهده المؤشر مؤخرا قد انتهى.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية تعطي إشارات للبيع ومن المحتمل أن يشهد المؤشر مزيدا من التصحيح على المدى القصير.

* أسهم الراجحي ترتفع 1.3 بالمئة وسابك 0.6 بالمئة والأهلي التجاري 1.2 بالمئة وموبايلي 1.8 بالمئة وجبل عمر 0.4 بالمئة.

* أسهم صافولا تنخفض 1.5 بالمئة والسعودي الفرنسي 0.7 بالمئة والعثيم 1.4 بالمئة والاسمنت السعودية وسبكيم 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير إيهاب فاروق)
 