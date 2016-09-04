لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 1.3 بالمئة عند 6099.03 نقطة.

* قيم التداول لا تزال منخفضة وبلغت 2.4 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية تعطي إشارات للبيع ومن المرجح أن يشهد المؤشر حركة تصحيح على المدى القصير.