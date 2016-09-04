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لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

Sun Sep 4, 2016 12:24pm GMT
 
[-] نص [+]

1217 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 1.3 بالمئة عند 6099.03 نقطة.

* مؤشر البنوك يقفز 1.6 بالمئة.

* قيم التداول لا تزال منخفضة وبلغت 2.4 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية تعطي إشارات للبيع ومن المرجح أن يشهد المؤشر حركة تصحيح على المدى القصير.

* صعود 153 سهما بين 169 سهما جرى التداول عليها واستقرار سبعة أسهم وتراجع تسعة آخرين.

* أسهم الراجحي ترتفع 1.3 بالمئة وسامبا 4.7 بالمئة وجبل عمر 2.1بالمئة والسعودي الفرنسي 2.9 بالمئة وساب 3.3 بالمئة.

* أسهم الاتصالات السعودية تنخفض 0.4 بالمئة والعثيم 2.9 بالمئة ومكة للتعمير 0.6 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إيهاب فاروق)
 