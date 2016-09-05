لمحة -المؤشر السعودي يصعد 1.7% بنهاية التعاملات
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* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 1.7 بالمئة عند 6204.1 نقطة.
* مؤشر البنوك يقفز 2.4 بالمئة والبتروكيماويات 2.5 بالمئة.
* قيم التداول بلغت 3.8 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال تعطي إشارات للبيع.
* صعود 148 سهما بين 169 سهما جرى التداول عليها وتراجع عشرة أسهم واستقرار 11 آخرين.
* أسهم سابك ترتفع 2.7 بالمئة والأهلي التجاري 4.6 بالمئة وسامبا 4.2 بالمئة والراجحي 0.9 بالمئة والسعودي الفرنسي 3.2 بالمئة.
* أسهم الأسمنت السعودية تنخفض 2.2 بالمئة وأسمنت حائل 3.2 بالمئة وساكو 0.7 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
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