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لمحة -المؤشر السعودي يصعد 1.7% بنهاية التعاملات

Mon Sep 5, 2016 12:39pm GMT
 
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1223 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 1.7 بالمئة عند 6204.1 نقطة.

* مؤشر البنوك يقفز 2.4 بالمئة والبتروكيماويات 2.5 بالمئة.

* قيم التداول بلغت 3.8 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال تعطي إشارات للبيع.

* صعود 148 سهما بين 169 سهما جرى التداول عليها وتراجع عشرة أسهم واستقرار 11 آخرين.

* أسهم سابك ترتفع 2.7 بالمئة والأهلي التجاري 4.6 بالمئة وسامبا 4.2 بالمئة والراجحي 0.9 بالمئة والسعودي الفرنسي 3.2 بالمئة.

* أسهم الأسمنت السعودية تنخفض 2.2 بالمئة وأسمنت حائل 3.2 بالمئة وساكو 0.7 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
 