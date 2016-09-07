لمحة-تراجع طفيف للمؤشر السعودي صباحا
0749 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.03 بالمئة إلى 6188 نقطة وسط أداء متذبذب صعودا وهبوطا في نطاق ضيق.
* النشاط في السوق ضعيف مع قرب عطلة عيد الأضحى التي تبدأ بنهاية تعاملات الغد وتستمر أسبوعا.
* الرياض المالية تتوقع قرب انتهاء فترة التحسن قصير المدى الذي شهده المؤشر مؤخرا.
* أسهم جبل عمر وسافكو ترتفع 0.4 بالمئة والإنماء 0.8 بالمئة والمراعي 0.5 بالمئة.
* سهم إعمار المدينة الاقتصادية يقفز 1.8 بالمئة بعد حصول شركة تابعة على تمويل بقيمة 2.7 مليار ريال.
* أسهم سابك تنخفض 0.3 بالمئة ومعادن وصافولا 0.6 بالمئة وساب والعربي الوطني 0.8 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
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