لمحة-تراجع طفيف للمؤشر السعودي صباحا

* المؤشر السعودي يتراجع 0.03 بالمئة إلى 6188 نقطة وسط أداء متذبذب صعودا وهبوطا في نطاق ضيق.

* النشاط في السوق ضعيف مع قرب عطلة عيد الأضحى التي تبدأ بنهاية تعاملات الغد وتستمر أسبوعا.