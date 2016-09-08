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المؤشر السعودي ينهي الأسبوع على ارتفاع

Thu Sep 8, 2016 1:28pm GMT
 
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1311 جمت -

* المؤشر السعودي ينهي الأسبوع مرتفعا 0.6 بالمئة عند 6176.5 نقطة.

* قيم التداول بلغت 2.1 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* البورصة السعودية في عطلة الأسبوع المقبل بمناسبة عيد الأضحى.

* التداول يستأنف في البورصة السعودية الأحد 18 سبتمبر أيلول.

* أسهم السعودي الفرنسي تغلق مرتفعة 2.9 بالمئة والأهلي التجاري 1.4 بالمئة وسابك 0.6 بالمئة وبنك الرياض 1.4 بالمئة وسبكيم 3.3 بالمئة.

* أسهم تصنيع تغلق منخفضة 1.9 بالمئة والكهرباء 0.9 بالمئة وسامبا 0.5 بالمئة والمراعي 0.4 بالمئة وساب 0.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
 