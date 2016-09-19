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لمحة -صعود طفيف للمؤشر السعودي صباحا

Mon Sep 19, 2016 7:42am GMT
 
[-] نص [+]

0732 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.2 بالمئة إلى 6069.8 نقطة.

* المؤشر سجل أمس أدنى مستوى في أسبوعين بقيم تداول هي الأقل في خمس سنوات.

* الرياض المالية تقول ضعف أحجام التداول لا يدعم الاعتقاد بتغير اتجاه المؤشر.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال تحافظ على اتجاهها الهابط وعلى إشارات البيع.

* أسهم سابك ترتفع 1.2 بالمئة والمراعي 1.8 بالمئة والسعودي الفرنسي 1.4 بالمئة وساب 1.1 بالمئة والكهرباء 0.5 بالمئة.

* أسهم جبل عمر تنخفض 0.8 بالمئة والاتصالات السعودية 0.4 بالمئة والعربي الوطني 0.9 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير إسلام يحيى)
 