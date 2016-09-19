لمحة -المؤشر السعودي يغلق عند أدنى مستوى في 7 أشهر

1222 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 2.05 بالمئة عند 5936 نقطة.

* المؤشر يسجل أدنى مستوى في سبعة أشهر وتحديدا منذ 21 فبراير شباط.

* قيم التداول بلغت بنهاية اليوم 2.7 مليار ريال.

* الرياض المالية تقول ضعف أحجام التداول لا يدعم الاعتقاد بتغير اتجاه المؤشر.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال تحافظ على اتجاهها الهابط وعلى إشارات البيع.

* نزول 158 سهما من 169 سهما جرى التداول عليها وصعود ثمانية أسهم فقط واستقرار ثلاثة آخرين.

* متعاملون يقولون لرويترز إن المتداولين يتخارجون من السوق لحين اتضاح الصورة بشأن فرض رسوم على الخدمات البلدية ورسوم أخرى مع سعي الحكومة لزيادة الإيرادات غير النفطية.

* صحف محلية نشرت مطلع هذا الأسبوع أن الحكومة ستفرض رسوما على الخدمات البلدية اعتبارا من العام الهجري الجديد.

* أسهم الراجحي تنخفض 3.04 بالمئة وصافولا 6.12 بالمئة والأهلي التجاري 2.6 بالمئة والكهرباء ومعادن 4.3 بالمئة.