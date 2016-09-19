لمحة -المؤشر السعودي يغلق عند أدنى مستوى في 7 أشهر
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* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 2.05 بالمئة عند 5936 نقطة.
* المؤشر يسجل أدنى مستوى في سبعة أشهر وتحديدا منذ 21 فبراير شباط.
* قيم التداول بلغت بنهاية اليوم 2.7 مليار ريال.
* الرياض المالية تقول ضعف أحجام التداول لا يدعم الاعتقاد بتغير اتجاه المؤشر.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال تحافظ على اتجاهها الهابط وعلى إشارات البيع.
* نزول 158 سهما من 169 سهما جرى التداول عليها وصعود ثمانية أسهم فقط واستقرار ثلاثة آخرين.
* متعاملون يقولون لرويترز إن المتداولين يتخارجون من السوق لحين اتضاح الصورة بشأن فرض رسوم على الخدمات البلدية ورسوم أخرى مع سعي الحكومة لزيادة الإيرادات غير النفطية.
* صحف محلية نشرت مطلع هذا الأسبوع أن الحكومة ستفرض رسوما على الخدمات البلدية اعتبارا من العام الهجري الجديد.
* أسهم الراجحي تنخفض 3.04 بالمئة وصافولا 6.12 بالمئة والأهلي التجاري 2.6 بالمئة والكهرباء ومعادن 4.3 بالمئة.
* أسهم سافكو ترتفع 1.8 بالمئة والمراعي 0.9 بالمئة وطيبة القابضة 1.6 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير إسلام يحيى)
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