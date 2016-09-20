لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا بدعم من قطاعي البنوك والبتروكيماويات

* المؤشر السعودي يرتفع صباحا 0.15 في المئة ليصل إلى 5945 نقطة.

* مؤشر قطاع البنوك السعودي يصعد 0.21 في المئة والبتروكيماويات 0.11 في المئة.

* ارتفاع أسهم سابك 0.3 في المئة واللجين 1.5 في المئة ومصرف الراجحي 0.9 في المئة والمراعي 0.9 في المئة.