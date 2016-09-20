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لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا بدعم من قطاعي البنوك والبتروكيماويات

Tue Sep 20, 2016 7:23am GMT
 
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0717 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع صباحا 0.15 في المئة ليصل إلى 5945 نقطة.

* مؤشر قطاع البنوك السعودي يصعد 0.21 في المئة والبتروكيماويات 0.11 في المئة.

* ارتفاع أسهم سابك 0.3 في المئة واللجين 1.5 في المئة ومصرف الراجحي 0.9 في المئة والمراعي 0.9 في المئة.

* هبوط أسهم البنك الأهلي السعودي 0.6 في المئة وكيان 0.8 في المئة ونماء للبتروكيماويات 1.8 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
 