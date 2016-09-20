لمحة -قطاع البنوك يقود المؤشر السعودي للهبوط

* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.18 في المئة ليصل إلى 5925 نقطة.

* مؤشر قطاع البنوك السعودي يهبط واحدا في المئة والبتروكيماويات 0.13 في المئة.

* ارتفاع أسهم ساب 0.55 في المئة وكيمانول 0.8 في المئة وصافولا 4.2 في المئة والمملكة 1.9 في المئة واتصالات 1.8 في المئة.