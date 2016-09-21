Sun 25 Dec 2016 | 2:01 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

Wed Sep 21, 2016 12:18pm GMT
 
[-] نص [+]

1211 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.4 بالمئة عند 5949 نقطة.

* قيم التداول لا تزال منخفضة وبلغت 2.1 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* الرياض المالية تتوقع تحسنا للمؤشر مع وصول المؤشرات الفنية مناطق المبالغة في البيع.

* الرياض المالية تقول الاهتمام بالسوق ضعيف بوجه عام لكن المتعاملين يستغلون فرصة انخفاض أسعار الأسهم.

* أسهم سامبا تغلق مرتفعة 4.9 بالمئة وسابك 0.9 بالمئة والاسمنت السعودية 4.5 بالمة والاتصالات السعودية 1.8 بالمئة والعربي الوطني 2.8 بالمئة.

* أسهم الراجحي تغلق منخفضة 2.7 بالمئة وجبل عمر 0.8 بالمئة والمراعي 1.3 بالمئة ودار الأركان 1.9 بالمئة والسعودي الفرنسي 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير إسلام يحيى)
 