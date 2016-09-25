لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا
0728 جمت -
* المؤشر السعودي يخسر 0.6 بالمئة إلى 5914.4 نقطة.
* المؤشر يتجه لتسجيل أدنى مستوى في سبعة أشهر.
* نزول 131 سهما بين 153 سهما جرى التداول عليها صباحا وصعود 13 سهما واستقرار تسعة أخرين.
* الرياض المالية تقول ضعف الاهتمام بالسوق يتجلي من خلال ضعف أحجام التداول.
* الرياض المالية تقول المؤشر العام قد يشهد تحسنا قصير المدى واستمرارية التحسن تبقى محل شك في ظل ضعف أحجام التداول.
* أسهم سامبا تنخفض 1.9 بالمئة وسابك 0.6 بالمئة وسافكو 1.4 بالمئة والاسمنت السعودية 2.2 بالمئة والاتصالات السعودية 0.9 بالمئة.
* أسهم الراجحي ترتفع 0.5 بالمئة والكهرباء 2.01 بالمئة والأهلي التجاري 0.3 بالمئة والمراعي 0.4 بالمئة وزين السعودية 2.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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