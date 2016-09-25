لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا

* المؤشر السعودي يخسر 0.6 بالمئة إلى 5914.4 نقطة.

* المؤشر يتجه لتسجيل أدنى مستوى في سبعة أشهر.

* نزول 131 سهما بين 153 سهما جرى التداول عليها صباحا وصعود 13 سهما واستقرار تسعة أخرين.

* الرياض المالية تقول ضعف الاهتمام بالسوق يتجلي من خلال ضعف أحجام التداول.

* الرياض المالية تقول المؤشر العام قد يشهد تحسنا قصير المدى واستمرارية التحسن تبقى محل شك في ظل ضعف أحجام التداول.