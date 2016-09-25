لمحة -المؤشر السعودي يغلق عند أدنى مستوى في 7 أشهر
* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.6 بالمئة عند 5913 نقطة.
* المؤشر يسجل أدنى مستوى منذ 18 فبراير شباط.
* قيم التداول تظل متدنية وبلغت 2.05 مليار ريال بنهاية اليوم.
* مؤشر البتروكيماويات ينخفض 1.7 بالمئة.
* الرياض المالية تقول إن المؤشر العام قد يشهد تحسنا قصير المدى لكن استمرارية التحسن تبقى محل شك في ظل ضعف أحجام التداول.
* نزول 122 سهما من 169 سهما جرى التداول عليها وصعود 30 سهما واستقرار 17 آخرين.
* أسهم سابك وكيان تغلق منخفضة 2.4 بالمئة وجبل عمر 3.02 بالمئة وسامبا ثلاثة بالمئة وجرير 1.9 بالمئة.
* أسهم الراجحي تغلق مرتفعة 1.4 بالمئة والكهرباء 3.4 بالمئة وموبايلي 1.9 بالمئة وتصنيع 1.2 بالمئة وزين يقفز 9.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
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