لمحة-المؤشر السعودي يغلق مرتفعا مدعوما بمكاسب البنوك

* المركزي السعودي اتخذ أمس إجراءات لدعم السيولة في القطاع المصرفي شملت ضخ ودائع زمنية بقيمة 20 مليار ريال وتوفير فترتي استحقاق جديدتين لاتفاقات إعادة الشراء.

* الرياض المالية قالت في تقرير اليوم إن استمرار تحسن السوق لا يزال محل شك في ظل القلق من تدني أحجام التداول.