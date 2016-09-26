لمحة-المؤشر السعودي يغلق مرتفعا مدعوما بمكاسب البنوك
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* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.7 بالمئة عند 5956.6 نقطة.
* قيم التداول بلغت 2.06 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* مؤشر البنوك يقفز 1.3 بالمئة وسط صعود معظم الأسهم المدرجة عليه.
* المركزي السعودي اتخذ أمس إجراءات لدعم السيولة في القطاع المصرفي شملت ضخ ودائع زمنية بقيمة 20 مليار ريال وتوفير فترتي استحقاق جديدتين لاتفاقات إعادة الشراء.
* الرياض المالية قالت في تقرير اليوم إن استمرار تحسن السوق لا يزال محل شك في ظل القلق من تدني أحجام التداول.
* أسهم الأهلي التجاري تغلق مرتفعة 2.7 بالمئة والراجحي وسابك 0.9 بالمئة وساب 4.2 بالمئة وصافولا 2.8 بالمئة.
* أسهم جبل عمر تغلق منخفضة 0.9 بالمئة وموبايلي 1.1 بالمئة وجرير 0.7 بالمئة وكيان 0.8 بالمئة وسافكو 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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