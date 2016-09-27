المؤشر السعودي يهبط 2.5% بعد خفض مزايا وعلاوات القطاع الحكومي

الرياض 27 سبتمبر أيلول (رويترز) - هبط المؤشر السعودي في مستهل تعاملات الثلاثاء مسجلا أدنى مستوى في سبعة اشهر وسط نزول معظم الأسهم التي جرى التداول عليها بعدما أمر العاهل السعودي بخفض مكافآت ومزايا القطاع الحكومي.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مساء أمس الاثنين عددا من الأوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي وذلك في أحدث خطوة تتخدها المملكة لخفض الإنفاق في عصر النفط الرخيص.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم خفضا في مزايا ورواتب العاملين بالقطاع الحكومي الذين يشكلون نحو ثلثي العاملين السعوديين.

ويقدر محللون أن رواتب العاملين في القطاع الحكومي تستحوذ على 50 بالمئة من ميزانية الدولة في حين تعادل البدلات التي يحصلون عليها ما يصل إلى 30 بالمئة من دخل المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي.

وبحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر 2.6 بالمئة إلى 5800.2 نقطة وهو أدنى مستوى منذ منتصف فبراير شباط.

وهبطت كافة الأسهم المتداولة في الدقائق العشر الأولى من الجلسة وكانت أسهم التجزئة والتأمين أكبر الأسهم المتضررة.

وهبط مؤشر التجزئة 3.6 بالمئة وانخفض سهم جرير 4.3 بالمئة فيما هبط سهم الحكير 6.05 بالمئة.

وهبط مؤشر التأمين - الذي يجري التداول على أسهمه من قبل المضاربين السعوديين ونسبة كبيرة منهم من موظفي القطاع العام - ليخسر 4.7 بالمئة.

ونزلت أسهم الراجحي 2.3 بالمئة وجبل عمر 3.1 بالمئة والأهلي التجاري 2.9 بالمئة وسابك 0.9 بالمئة وموبايلي 4.9 بالمئة.

وقالت الرياض المالية إنها تتوقع استمرار تذبذب المؤشر.