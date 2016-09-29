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لمحة -المؤشر السعودي ينهي الأسبوع مرتفعا

Thu Sep 29, 2016 1:17pm GMT
 
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* المؤشر السعودي ينهي الأسبوع مرتفعا 1.6 بالمئة عند 5623.3 نقطة.

* مؤشر البنوك يرتفع 1.8 بالمئة والبتروكيماويات يقفز 3.8 بالمئة.

* قيم التداول ترتفع إلى 4.3 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* الرياض المالية تقول إن تعافي المؤشر مشروط ببقائه فوق مستوى 5500 نقطة.

* أسهم الراجحي ترتفع 3.2 بالمئة وسابك 3.5 بالمئة والاتصالات السعودية 2.8 بالمئة.

* أسهم جبل عمر تنخفض 2.4 بالمئة ومكة للتعمير 3.4 بالمئة والأهلي التجاري 0.9 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 