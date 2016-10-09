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لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا

Sun Oct 9, 2016 7:58am GMT
 
[-] نص [+]

0745 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.1 بالمئة إلى 5633.5 نقطة.

* الرياض المالية تقول المعنويات في السوق ارتفعت بدعم من صعود أسعار النفط.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال تعطي إشارات للشراء.

* نتائج الربع الثالث تدعم سهمي المراعي وجرير.

* سهم جرير يقفز 3.3 بالمئة مسجلا أكبر المكاسب على المؤشر بعد صعود صافي ربح الشركة إلى 220 مليون ريال (58.7 مليون دولار) في الربع الثالث من 218.5 مليون قبل عام.

* نتائج جرير تجاوزت توقعات محللين بتحقيق 200.6 مليون ريال أرباحا صافية في الربع الثالث.

* سهم المراعي يقفز 1.4 بالمئة بعدما سجلت زيادة نسبتها عشرة بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام بدعم من نمو المبيعات.

* صافي ربح المراعي بلغ 654.6 مليون ريال في الربع الثالث متجاوزا توقعات محللين بتحقيق 627.8 مليون ريال.

* أسهم صافولا ترتفع 1.3 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة والأهلي التجاري 0.6 بالمئة.

* أسهم سامبا تنخفض 2.5 بالمئة والراجحي 0.5 بالمئة والاتصالات السعودية 1.4 بالمئة وبنك الرياض 1.5 بالمئة والكهرباء 1.8 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إيهاب فاروق)
 