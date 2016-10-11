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لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا

Tue Oct 11, 2016 7:35am GMT
 
[-] نص [+]

0711 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.4 بالمئة إلى 5599.3 نقطة.

* الرياض المالية تقول معنويات المتعاملين ارتفعت بعد صعود اسعار النفط وبعضهم يستغل الفرص في قطاع البنوك.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية تحولت إلى السلبية والمؤشر قد يواجه مقاومة عند 5700-5750 نقطة.

* أسهم الراجحي ترتفع 1.3 بالمئة والاتصالات السعودية 2.7 بالمئة وسابك 0.9 بالمئة وجبل عمر 0.5 بالمئة وينساب 1.3 بالمئة.

* أسهم بنك الرياض تنخفض 2.13 بالمئة بعد نزول صافي ربح الربع الثالث 19 بالمئة مخالفا توقعات المحللين.

* أسهم الأهلي التجاري تنخفض 1.12 بالمئة وسافكو 0.8 بالمئة والسعودي الهولندي 0.5 بالمئة واسمنت القصيم 1.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 