لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا
0711 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.4 بالمئة إلى 5599.3 نقطة.
* الرياض المالية تقول معنويات المتعاملين ارتفعت بعد صعود اسعار النفط وبعضهم يستغل الفرص في قطاع البنوك.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية تحولت إلى السلبية والمؤشر قد يواجه مقاومة عند 5700-5750 نقطة.
* أسهم الراجحي ترتفع 1.3 بالمئة والاتصالات السعودية 2.7 بالمئة وسابك 0.9 بالمئة وجبل عمر 0.5 بالمئة وينساب 1.3 بالمئة.
* أسهم بنك الرياض تنخفض 2.13 بالمئة بعد نزول صافي ربح الربع الثالث 19 بالمئة مخالفا توقعات المحللين.
* أسهم الأهلي التجاري تنخفض 1.12 بالمئة وسافكو 0.8 بالمئة والسعودي الهولندي 0.5 بالمئة واسمنت القصيم 1.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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