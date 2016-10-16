صافي ربح مصرف الإنماء ينخفض 16.8% في الربع/3 بفعل المخصصات

الرياض 16 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجل مصرف الإنماء السعودي انخفاضا نسبته 16.8 بالمئة في الربع الثالث من العام بفعل ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات وزيادة المخصصات لتأتي النتائج دون متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الانترنت اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 312 مليون ريال (83.2 مليون دولار) مقارنة مع 375 مليونا سجلها في الربع المقابل من 2015.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 409.11 مليون ريال في الربع الثالث.

وعزا البيان نزول الأرباح إلى "ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 55 بالمئة، ويعود ذلك بشكل رئيس للزيادة في مخصصات خسائر التمويل والاستثمارات إضافة إلى ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية."

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام ارتفع صافي الربح 2.6 بالمئة إلى 1.11 مليار ريال من 1.08 مليار في الفترة المقابلة من 2015 بفضل ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة أربعة بالمئة خلال الفترة.

تأسس مصرف الإنماء الإسلامي بموجب قرار من العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز عام 2006 وتملك ثلاثة صناديق للحكومة السعودية حصصا متساوية بنسبة عشرة بالمئة لكل منها في رأسمال المصرف البالغ 15 مليار ريال وهي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد.