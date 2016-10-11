لمحة-المؤشر السعودي يغلق مرتفعا
1211 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 1.5 بالمئة عند 5655.6 نقطة.
* قيم التداول بلغت 3.2 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* مؤشر البنوك السعودي يقفز 1.3 بالمئة والبتروكيماويات 1.7 بالمئة.
* الرياض المالية تقول بعض المتعاملين يقتنصون الفرص في أسهم البنوك.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال سلبية والمؤشر يواجه مقاومة عند 5700 - 5750 نقطة.
* أسهم الراجحي تغلق مرتفعة 3.3 بالمئة وجبل عمر 1.4 بالمئة وينساب 3.6 بالمئة وتصنيع 4.2 بالمئة ومعادن 2.5 بالمئة.
* أسهم بنك الرياض تغلق منخفضة 2.13 بالمئة بعد نتائج دون التوقعات.
* تراجع أسهم المراعي 0.9 بالمئة والأهلي التجاري وصافولا والسعودي الفرنسي 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.