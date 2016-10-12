لمحة -البورصة السعودية تغلق مرتفعة
* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.7 بالمئة عند 5692.7 نقطة.
* مؤشر قطاع البنوك يقفز 1.13 بالمئة.
* قيم التداول تظل ضعيفة عند 2.5 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* الرياض المالية تقول إن المؤشر يقترب من مستوى مقاومة مهم عند 5700-5750 نقطة وهو ما قد يحد من مكاسبه.
* أسهم الراجحي ترتفع 1.5 بالمئة وجبل عمر والسعودي الفرنسي 2.8 بالمئة ومعادن 2.4 بالمئة والبحري 3.2 بالمئة.
* أسهم الاتصالات السعودية والكهرباء تغلق منخفضة 1.4 بالمئة والمراعي 1.3 بالمئة وينساب 1.2 بالمئة وسبكيم 2.6 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
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