لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا

* الرياض المالية تقول إن أغلب نشاط المتعاملين يتركز على الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية أصبحت في مناطق المبالغة في الشراء ومن المتوقع انحسار مكاسب المؤشر في ظل ضعف أحجام التداول.