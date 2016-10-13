Sun 25 Dec 2016 | 1:58 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -المؤشر السعودي ينهي الأسبوع مرتفعا

Thu Oct 13, 2016 12:38pm GMT
 
[-] نص [+]

1221 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.02 بالمئة عند 5694 نقطة.

* قيم التداول بلغت 3.5 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية دخلت في مناطق المبالغة في الشراء وتتوقع تعرض المؤشر لضغوط.

* أسهم جبل عمر تغلق مرتفعة 3.2 بالمئة وسابك 0.6 بالمئة وكيان 4.13 بالمئة والإنماء 1.7 بالمئة والأهلي التجاري 0.8 بالمئة.

* أسهم الراجحي تغلق منخفضة 0.5 بالمئة والاتصالات السعودية 1.4 بالمئة والمتقدمة 3.2 بالمئة وينساب 2.2 بالمئة ودار الأركان 3.1 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إيهاب فاروق)
 