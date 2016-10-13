لمحة -المؤشر السعودي ينهي الأسبوع مرتفعا
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* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.02 بالمئة عند 5694 نقطة.
* قيم التداول بلغت 3.5 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية دخلت في مناطق المبالغة في الشراء وتتوقع تعرض المؤشر لضغوط.
* أسهم جبل عمر تغلق مرتفعة 3.2 بالمئة وسابك 0.6 بالمئة وكيان 4.13 بالمئة والإنماء 1.7 بالمئة والأهلي التجاري 0.8 بالمئة.
* أسهم الراجحي تغلق منخفضة 0.5 بالمئة والاتصالات السعودية 1.4 بالمئة والمتقدمة 3.2 بالمئة وينساب 2.2 بالمئة ودار الأركان 3.1 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إيهاب فاروق)
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