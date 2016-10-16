لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا
1026 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.73 بالمئة إلى 5652.5 نقطة.
* مؤشر البنوك يهبط 1.25 بالمئة.
* الرياض المالية تقول تشكيل المؤشر وضعف أحجام التداول يشيران إلى قرب انتهاء التعافي الذي شهدته السوق مؤخرا.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال في مناطق المبالغة في الشراء ما يشير إلى محدودية الارتفاع في الوقت الراهن.
* أسهم الأهلي التجاري تنخفض 3.9 بالمئة بعد نتائج دون توقعات المحللين.
* البنك سجل تراجعا بنسبة 1.6 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من 2016 بفعل ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات.
* صافي ربح الأهلي التجاري في الربع الثالث بلغ 1.962 مليار ريال (523.2 مليون دولار) مقابل 1.994 مليار قبل عام.
* توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك ارباحا في المتوسط عند 2.301 مليار ريال في الربع الثالث.
* أسهم الراجحي تنخفض 0.9 بالمئة وينساب 2.1 بالمئة وبنك الرياض 1.1 بالمئة وصافولا واحدا بالمئة.
* أسهم المراعي ترتفع 0.4 بالمئة والحكير 1.2 بالمئة وموبايلي 0.3 بالمئة وزين السعودية 0.7 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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