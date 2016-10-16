لمحة -المؤشر السعودي يغلق منخفضا تحت وطأة خسائر البنوك
0312 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 1.1 بالمئة عند 5632.7 نقطة.
* مؤشر البنوك يخسر 1.6 بالمئة.
* الرياض المالية تقول التعافي الذي شهده السوق مؤخرا أوشك على الانتهاء.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال في مناطق المبالغة في الشراء ما يشير إلى محدودية الارتفاع في الوقت الراهن.
* أسهم الأهلي التجاري تهبط 5.6 بالمئة مسجلة أكبر الخسائر على المؤشر بعد نتائج جاءت دون توقعات المحللين.
* البنك سجل تراجعا بنسبة 1.6 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من 2016 بفعل ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات.
* صافي ربح الأهلي التجاري في الربع الثالث بلغ 1.962 مليار ريال (523.2 مليون دولار) مقابل 1.994 مليار قبل عام.
* توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 2.301 مليار ريال في الربع الثالث.
* أسهم الراجحي تنخفض 0.9 بالمئة والطيار 5.8 بالمئة وينساب 2.3 بالمئة وسامبا 1.2 بالمئة.
* أسهم سابك ترتفع 0.3 بالمئة والسعودي الفرنسي 0.8 بالمئة والمراعي 0.4 بالمئة والإنماء 0.4 بالمئة وبتروكيم 0.6 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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