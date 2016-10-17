لمحة-المؤشر السعودي يتراجع صباحا
0706 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.6 بالمئة إلى 5597.7 نقطة.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية أصبحت تعطي إشارات للبيع.
* الرياض المالية تقول من المحتمل تعرض المؤشر للمزيد من الضغوط.
* نزول 130 سهما بين 193 سهما جرى التداول عليها وصعود 13 سهما فقط واستقرار 19 آخرين.
* أسهم الإنماء تهبط 3.7 بالمئة بعد نتائج دون التوقعات في الربع الثالث.
* أسهم الراجحي تنخفض 0.5 بالمئة وصافولا 1.7 بالمئة وسامبا 1.2 بالمئة والاتصالات السعودية 0.9 بالمئة.
* أسهم سابك ترتفع 0.3 بالمئة والمتقدمة 1.05 بالمئة والمراعي وسافكو 0.4 بالمئة والكهرباء 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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