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لمحة -سهم مصرف الإنماء ينخفض 3.7% بعد نتائج دون التوقعات

Mon Oct 17, 2016 7:31am GMT
 
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0726 جمت -

* سهم مصرف الإنماء السعودي ينخفض 3.7 بالمئة إلى 11.6 ريال في البورصة السعودية صباحا.

* السهم يسجل أكبر الخسائر على المؤشر.

* البنك أعلن أمس انخفاضا نسبته 16.8 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام بفعل ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات وزيادة المخصصات.

* صافي ربح البنك في الربع الثالث بلغ 312 مليون ريال (83.2 مليون دولار) مقارنة مع 375 مليونا سجلها في الربع المقابل من 2015.

* توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 409.11 مليون ريال في الربع الثالث.

* المؤشر السعودي يتراجع 0.3 بالمئة إلى 5616 نقطة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 