لمحة-المؤشر السعودي يغلق منخفضا وسط نزول معظم الأسهم القيادية
1316 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 1.2 بالمئة عند 5564.7 نقطة.
* مؤشر البنوك يخسر 1.5 بالمئة.
* نزول 140 سهما بين 196 سهما جرى التداول عليها وصعود 22 سهما فقط واستقرار سبعة آخرين.
* الرياض المالية تتوقع تعرض المؤشر لمزيد من الضغوط مع إعطاء المؤشرات الفنية إشارات للبيع.
* أسهم الإنماء تهبط نحو ثلاثة بالمئة بعد نتائج فصلية خالفت التوقعات.
* أسهم جبل عمر تنخفض 2.2 بالمئة وسامبا 3.2 بالمئة والسعودي الفرنسي 3.7 بالمئة وسابك 0.6 بالمئة.
* أسهم معادن ترتفع 1.5 بالمئة وكيان 1.6 بالمئة وتصنيع 1.1 بالمئة والمراعي وسافكو 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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