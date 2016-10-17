Sun 25 Dec 2016 | 1:56 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة-المؤشر السعودي يغلق منخفضا وسط نزول معظم الأسهم القيادية

Mon Oct 17, 2016 1:41pm GMT
 
[-] نص [+]

1316 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 1.2 بالمئة عند 5564.7 نقطة.

* مؤشر البنوك يخسر 1.5 بالمئة.

* نزول 140 سهما بين 196 سهما جرى التداول عليها وصعود 22 سهما فقط واستقرار سبعة آخرين.

* الرياض المالية تتوقع تعرض المؤشر لمزيد من الضغوط مع إعطاء المؤشرات الفنية إشارات للبيع.

* أسهم الإنماء تهبط نحو ثلاثة بالمئة بعد نتائج فصلية خالفت التوقعات.

* أسهم جبل عمر تنخفض 2.2 بالمئة وسامبا 3.2 بالمئة والسعودي الفرنسي 3.7 بالمئة وسابك 0.6 بالمئة.

* أسهم معادن ترتفع 1.5 بالمئة وكيان 1.6 بالمئة وتصنيع 1.1 بالمئة والمراعي وسافكو 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 