لمحة-تراجع طفيف للأسهم السعودية صباحا
0708 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.05% إلى 5561.8 نقطة.
* أسهم بنك الرياض تتراجع 0.56% وينساب 0.22% وصافولا 0.7% والمراعي 0.45% وحلواني اخوان 0.5% وزين 2.2% وموبايلي 0.3%.
* أسهم الراجحي تصعد 0.98% ومصرف الإنماء 1.3% وسابك 0.3% وبترورابغ 0.5%.
* أسهم سامبا ترتفع 3.4% رغم تراجع الأرباح الفصلية 2.2%.
* أسهم الصحراء للبتروكيماويات تتراجع 1.4% بعد هبوط الأرباح الفصلية 13%.
* أسهم معادن تنخفض 2.7% رغم ارتفاع الأرباح الفصلية 4.6%.
* أسهم تصنيع تهبط 2.2% رغم تحول الشركة للربحية خلال الربع الثالث من هذا العام.
* أسهم مجموعة الطيار تنزل 0.4% بعد هبوط الأرباح الفصلية 29%. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
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