لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 1.6 بالمئة عند 5740 نقطة.

* الرياض المالية تقول تشكيل المؤشر في الرسم البياني اليومي يوحي باحتمال وجود مزيد من الارتفاع والمؤشرات الفنية تعطي إشارات للشراء.