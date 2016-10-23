لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا
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* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 1.6 بالمئة عند 5740 نقطة.
* مؤشر البنوك يقفز 1.35 بالمئة.
* الرياض المالية تقول تشكيل المؤشر في الرسم البياني اليومي يوحي باحتمال وجود مزيد من الارتفاع والمؤشرات الفنية تعطي إشارات للشراء.
* الرياض المالية تقول معنويات المتعاملين ارتفعت مع نجاح طرح السندات الدولية.
* أسهم جبل عمر تغلق مرتفعة 3.1 بالمئة والأهلي التجاري 2.8 بالمئة والراجحي 0.9 بالمئة والاتصالات السعودية 2.7 بالمئة ودار الأركان يقفز 10 بالمئة.
* أسهم بنك الرياض تغلق منخفضة 0.6 بالمئة وينساب 0.4 بالمئة واسمنت القصيم 1.8 بالمئة وبنك الجزيرة والمملكة القابضة 0.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إيهاب فاروق)
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