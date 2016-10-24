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لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا

Mon Oct 24, 2016 7:18am GMT
 
[-] نص [+]

0705 جمت -

* المؤشر السعودي يفتح متراجعا 0.2 بالمئة عند 5736.6 نقطة.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال تحافظ على إشارات الشراء.

* الرياض المالية تقول التحدي سيكون اختراق المؤشر لمستوى 5758 نقطة.

* أسهم الراجحي تنخفض 0.5 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة وكيان 2.3 بالمئة وجبل عمر 0.4 بالمئة وصافولا 0.7 بالمئة.

* أسهم الاتصالات السعودية ترتفع 0.9 بالمئة والإنماء 0.8 بالمئة ودار الأركان 1.9 بالمئة ومعادن 0.6 بالمئة وجرير 0.6 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 